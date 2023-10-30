عبدالعزيز الفضلي

قدّم مدير إدارة الموارد البشرية بوزارة التربية سعود الجويسر، استقالته من العمل بعد عطاء استمر لأكثر من 30 عاماً .

وفي هذا السياق كشفت مصادر تربوية مطلعة لـ"الأنباء"، ان الجويسر تقدم باستقالته إلى وكيل الشؤون الادارية، مشيرة الى انه حدد موعدها اعتباراً من 31 ديسمبر المقبل .

واوضحت المصادر ان الجويسر ايضاً قدم اجازة إعتباراً من يوم الأحد المقبل وتستمر حتى موعد تنفيذ قرار استقالته .

يذكر ان الجويسر تم تكليفه بقيادة العديد من المناصب العليا منها وكيل وزارة ووكيل مساعد للقطاع الاداري ووكيل مساعد للقطاع المالي.