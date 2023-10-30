قال مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية إن 117 شاحنة مساعدات وصلت قطاع غزة منذ بداية الحرب منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، على الرغم من أن هذا العدد لا يلبي الاحتياجات.

وأضاف المكتب في جنيف أنه على الرغم من كمياتها القليلة، فإن المساعدات سوف تقوم " بدور مهم" لتعزيز قطاع الرعاية الصحية الاساسي في غزة.

ووفقا لتقديرات أممية، فإن هناك حاجة لما لا يقل عن 100 شاحنة مساعدات يوميا لإمداد سكان غزة البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة بالاحتياجات الضرورية. وأوضح المكتب أنه قبل اندلاع الحرب، كان نحو 500 شاحنة تدخل القطاع يوميا خلال الاسبوع.

وقد وصلت 33 شاحنة أمس الأحد قطاع غزة، مما يعد أكبر عدد شاحنات يدخل القطاع في يوم واحد منذ بدء الاعمال العدائية الحالية.

وقال المكتب إن المساعدات تتضمن مياه وطعام وأدوية. وأضاف " الزيادة مرحب بها، ولكن هناك حاجة لادخال كمية أكبر بكثير باستمرار لتجنب تدهور الوضع الانساني بصورة أكبر، ويتضمن ذلك الاضطرابات المدنية"