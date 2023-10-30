دخلت دبابات إسرائيلية حياً على أطراف مدينة غزة، وقطعت الطريق الرئيسي بين شمال القطاع وجنوبه، وفق ما أفاد شهود وكالة فرانس برس.

وأشار الشهود إلى أن الدبابات وصلت أطراف حي الزيتون في مدينة غزة، وقال أحدهم «قاموا بقطع شارع صلاح الدين (الذين يربط الشمال بالجنوب) وهم يطلقون النار باتجاه أي سيارة تمر هناك».

وقال المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي دانيال هاغاري إن إسرائيل «تمضي تدريجيا وفقا للخطة» في قطاع غزة، مشيرا الى ضرب «أكثر من 600» هدف في قطاع غزة «في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة».

وأضاف أن القوات الاسرائيلية «قتلت خلال اشتباكات في قطاع غزة عشرات المقاتلين الذين تحصنوا في أبنية وأنفاق وحاولوا مهاجمة قواتنا».

من جهة أخرى، قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي إن بريطانيا تعمل من أجل وقف مؤقت للأعمال العدائية في قطاع غزة ليتسنى إدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين المحاصرين.

وأضاف كليفرلي لوكالة «رويترز» في مقر إقامة السفير البريطاني في أبوظبي إن المساعدات الإنسانية تدخل ببطء لكن هناك حاجة لزيادة كبيرة في الكميات.

وتابع «نعمل بشكل مكثف مع المصريين والإسرائيليين وأطراف أخرى لمحاولة التوصل إلى هدنة إنسانية، وتوقف قصير مؤقت ليتسنى لنا إدخال المساعدات الإنسانية للمحتاجين إليها».