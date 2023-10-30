وجه النائب متعب عايد العنزي سؤالا إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د. عادل المانع بشأن الموظفين غير الكويتيين المعينين في تخصصي اللغة العربية والتربية الإسلامية.

وطالب تزويده وإفادته بالآتي:

1-ما آلية وزارة التربية في معرفة الاحتياج السنوي للمعلمين في جميع التخصصات في الوزارة؟

2-كم عدد الموظفين المطلوبين لسد العجز في المدارس بتخصصي اللغة العربية والتربية الإسلامية؟

3-كم عدد الموظفين غير الكويتيين الذين عينوا من تاريخ 01/06/2023 حتى تاريخ ورود هذا السؤال في تخصصي اللغة العربية والتربية الإسلامية؟