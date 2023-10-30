وجه الأزهر الشريف ،اليوم الإثنين ، التحية إلى "المقاومة الفلسطينية، وأهل غـزة الأبرياء رمز العزة والصمود، وأطفالها ونسائها الصابرات "، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي "إرهابي تجرد من كل معاني الأخلاق والإنسانية".

وقال الأزهر ، في بيان صحافي نشره عبر حسابه بموقع "فيسبوك" اليوم ، "تحية طيبة لكم أيها الأبطال وأنتم تواجهون بأجسادكم الناحلة وصدوركم العارية هذه النيران، يرسلها عليكم جيش إرهابي تجرد من كل معاني الأخلاق والإنسانية، واستباح شتى الجرائم الوحشية؛ من قصف للمستشفيات، وتدمير المساجد والكنائس، وقتل الأطفال والنساء ومراسلي الصحف والمواطنين الأبرياء".

وأضاف "تحية لكم أيها الأبطال وأنتم تواجهون بإيمانكم البوارج وحاملات الطائرات وقاذفات الصواريخ وتتصدون لها من منصة الإيمان بالله غير خائفين ولا متذللين .. أيها الأبطال استمدوا قوتكم من قرآنكم الكريم".

وأشار إلى أن الأزهر يسجل ، وبكل اعتزاز وتقدير بالغ ، الموقف الرجولي الشجاع والشهم الذي وقفه أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، وهو يدعو، غير خائف ولا مجامل، إلى ضرورة وقف العدوان على الضعفاء والمستضعفين في غــزة".

وأشار إلى أنه "يشجع موقف كل أحرار العالم الذين لم يلتزموا الصمت، وخرجوا لإدانة هذه المجازر الوحشية التي تُرتكب في غــزة، وطالبوا بوقف العدوان الصـهــيوني ووضعِ حَدٍّ لقتل الأطفال والأبرياء".

وأهاب الأزهر بـ "حكومات الدول العربية والإسلامية بأن يسارعوا لمد يد العون لإخوانهم في فلســطين، وأن يُسخِّروا إمكاناتهم وثرواتهم ومصادر قوتهم لنصرتهم ودعمهم وكف بطش هذا الكيان المغتصب عنهم".