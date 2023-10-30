استقبل سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في قصر بيان اليوم الاثنين وزير المالية ورئيس مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر فهد الجارالله ونائب رئيس مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر السيدة وفاء القطامي ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ د. مشعل الجابر وأعضاء مجلس الإدارة، حيث سلموا سموه نسخة من التقرير السنوي الثامن لأعمال الهيئة عن السنة المالية 2022-2023.

حضر المقابلة وكيل ديوان رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد طلال الخالد ومدير مكتب سمو رئيس مجلس الوزراء حمد العامر.