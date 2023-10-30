وصلت الطائرة الكويتية الإغاثية السابعة من الجسر الجوي الكويتي الى مطار العريش الدولي بمصر اليوم الاثنين محملة بـ40 طنا من المساعدات الإنسانية المتنوعة لإغاثة الأشقاء في قطاع غزة.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الكويتي أنور الحساوي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب وصول الطائرة إن هذه الشحنة هي السابعة على التوالي المقدمة من دولة الكويت الى الأشقاء في قطاع غزة.

وأضاف أن الشحنة تضم مجموعة متنوعة من المستلزمات الطبية الصحية وأدوية وكراسي، بالاضافة الى سيارتي إسعاف مجهزتين بأحدث الأجهزة.

وأوضح أن هذه الشحنة من المساعدات الانسانية الإغاثية المقدمة من أهالي دولة الكويت الى أشقائهم في قطاع غزة تأتي بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والدفاع وجمعية الهلال الأحمر الكويتي ونظيريه المصري والفلسطيني .

وأكد انه في الأيام الثلاثة المقبلة ستصل تباعا أربع طائرات مساعدات للاشقاء في غزة ضمن الجسر الجوي الإغاثي تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظهما الله ورعاهما، وبمتابعة حثيثة من رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.

وأعرب الحساوي عن الشكر لوزارة الخارجية للمساعدة وتذليل العقبات ولوزارة الدفاع لتوفيرها الطائرات لنقل المساعدات العاجلة لمصلحة الأشقاء في غزة.

وذكر ان المساعدات الكويتية ستسلم لجمعية الهلال الاحمر المصري في مدينة العريش تمهيدا لنقلها للهلال الاحمر الفلسطيني عبر معبر رفح البري الى داخل غزة من أجل توزيعها على المستشفيات والمحتاجين.

وأوضح أن المساعدات الانسانية الكويتية لقطاع غزة تأتي بتبرعات كريمة من مساهمين وأيادي خير بيضاء كويتية تحت إشراف وزارة الخارجية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

كما أكد في هذا الاطار أن العمل الخيري مشهود له لأهل الكويت منذ عشرات السنين وأن ذلك ليس بغريب عليهم، مشددا على أن الكويت رائدة في العمل الانساني إقليميا ودوليا.

وحطت أمس الطائرة السادسة من الجسر الجوي الإغاثي الكويتي في مطار العريش محملة بنحو 40 طنا من المساعدات المتنوعة التي تشمل مواد غذائية وألواحا للطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء، بالاضافة الى 789 حقيبة إسعافات أولية وسيارتي إسعاف وحفار (بلدوزر) وكشافات إضاءة وتمور وأغطية.