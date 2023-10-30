الفهد وجه قيادات الجيش بسرعة العمل على تذليل أي عقبات أمام تنفيذ الخطط والبرامج والاستراتيجيات العسكرية

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد على أن الظروف الاستثنائية التي تشهدها الساحة الإقليمية وما يترتب عليها من تسارع للأحداث تدفعنا نحو تحقيق أقصى درجات الجاهزية واليقظة والاستعداد لقواتنا المسلحة حفاظاً على أمن واستقرار الوطن وسلامة أراضيه.

جاء تصريح الشيخ أحمد الفهد خلال ترؤسه اليوم الأثنين بمقر وزارة الدفاع اجتماعاً لمجلس الدفاع العسكري، تم خلاله بحث الاستراتيجيات المستقبلية وتبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا والموضوعات ذات العلاقة بالمهام والواجبات المناطة بعموم وحدات الجيش الكويتي.

وأعرب الفهد في كلمة له خلال الاجتماع عن اهتمام وزارة الدفاع بالعمل وفق التوجيهات السديدة للقيادة السياسية والتي تحرص دائماً على دعم وتشجيع أبنائها من منتسبي الجيش الكويتي وهو الأمر الذي يعكس إيمانها بأهمية تطوير قدرات وإمكانيات القوات المسلحة بجميع صنوفها، وذلك بهدف مواكبة التطور الحاصل في مجال التسليح والتجهيز العسكري وفق أعلى المعايير التقنية والتكنولوجية.

كما وجه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع قيادات الجيش إلى سرعة العمل على تذليل جميع العقبات التي قد تعترض تنفيذ الخطط والبرامج والاستراتيجيات العسكرية، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة لتنفيذ وحدات الجيش لمهامها وواجباتها على أكمل وجه، كما دعا معاليه القيادات إلى تعزيز التعاون بين مختلف القطاعات العسكرية لخدمة الوطن وحمايته والذود عنه في ظل الأوضاع والظروف الراهنة والتي تتطلب من الجميع وضع مصلحة البلاد العليا فوق كل مصلحة.