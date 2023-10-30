حذر ملك الأردن الملك عبد الله الثاني بن الحسين من استمرار تدهور الأوضاع في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال استقبال الملك عبدالله، المفوض العام لوكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد الأردني.

ودعا عبدالله الثاني خلال اللقاء المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في توفير الدعم اللازم لـ«لأونروا» في ظل التحديات التي تواجهها في تقديم خدماتها، خصوصا بقطاع غزة.

وجدد ملك الأردن التأكيد على ضرورة الوقف الفوري للحرب على غزة، وحماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى هناك دون انقطاع.

وأكد أهمية عدم إعاقة عمل المنظمات الدولية أثناء تأدية واجباتها الإنسانية في غزة، محذرا من استمرار تدهور الأوضاع في القطاع.