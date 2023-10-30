مريم بندق

قال مصدر لـ «الأنباء»، إن ديوان الخدمة المدنية يدرس إعلان تعميم عطلة السنة الميلادية الجديدة 2024، موضحا أن العطلة إما أن تكون يوما واحدا يوافق الإثنين 1 يناير 2024، أو تمتد لمدة 4 أيام من يوم الجمعة 29 ديسمبر 2023 حتى يوم الإثنين 1 يناير 2024، ويستأنف الدوام الرسمي اليوم التالي الثلاثاء 2 يناير، استنادا إلى أن يوم الأحد 31 ديسمبر «راحة» لوقوعه بين عطلتين هما السبت 30 ديسمبر وهو يوم راحة ويوم الإثنين 1 يناير 2024 وهو يوم عطلة رسمية، لوجود سابقتين تقرر فيهما اعتبار اليوم الذي يقع بين عطلتين يوم راحة.



ولفت إلى أن السابقة الأولى في عام 2017، حيث تقرر اعتبار الأحد 31 ديسمبر 2017 يوم راحة نظرا لوقوعه بين يوم السبت 30 ديسمبر وهو يوم راحة ويوم الإثنين 1 يناير 2018 وهو يوم عطلة رسمية بمناسبة رأس السنة الميلادية وعطلت فيه الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية أعمالها واستأنف الدوام الرسمي الثلاثاء 2 يناير 2018.



والسابقة الثانية في عام 2022، حيث تقرر اعتبار الخميس 5 مايو 2022 يوم راحة لوقوعه بين عطلة عيد الفطر وعطلة يوم الجمعة.