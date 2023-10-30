بثت حركة «حماس» شريط ڤيديو مصورا لثلاث نساء قالت إنهن من المحتجزين لديها في ظل تصاعد الضغوط على رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو للعمل على إطلاق سراح الرهائن قبل أي هجوم بري.



وقالت كتائب القسام، الجناح العسكري لـ «حماس»، إن المحتجزات وجهن رسالة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية.



وقالت المحتجزات لنتنياهو: «أنت تتحمل مسؤولية الفشل في 7 أكتوبر»، وأضفن «يجب أن تحررنا جميعا الآن. تم احتجازنا منذ 23 يوما، وكان يجب أن يكون هناك وقف لإطلاق النار»، وقلن أيضا «وعدت بإطلاق سراحنا وبدلا من ذلك مازلنا في الأسر».