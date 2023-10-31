هادي العنزي



بدأ الفريق الأول لكرة السلة بنادي الكويت مشواره للحفاظ على لقب الدوري بنجاح، بعدما دك سلة نظيره التضامن بفارق 51 نقطة، وبنتيجة 92-41، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأول، على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات.



ليخطو «العميد» بثبات في أولى مبارياته بالنسخة الـ 61 للدوري العام، وليضع نقطتين في رصيده، فيما تكبد «العنيد» خسارته الثانية تواليا في المسابقة، بعد الأولى من كاظمة الأسبوع الماضي، وليصل رصيده إلى نقطتين.



وفي مباراة ثانية، سجل كاظمة انتصاره الثاني تواليا، بعدما تغلب على النصر 84-50، ليرفع الفائز رصيده إلى 4 نقاط، من مباراتين، فيما وصل النصر إلى النقطة الثالثة. وجاءت مواجهة «البرتقالي» و«العنابي» متكافئة في بدايتها، ووصل الفارق إلى نقطتين لمصلحة كاظمة (27-25) في منتصف الربع الثاني، لكن سرعان ما رفع أحمد البلوشي، ويوسف بورحمة، وعبدالرحمن الجمعة، والمحترفان كلينتون، وماتيك ريبيك «ماتشي» من وتيرة اللعب، لينهي كاظمة النصف الأول من المباراة متقدما بفارق 13 نقطة (40-27). ولم يتمكن لاعبو النصر من العودة في النصف الثاني من المواجهة، بعدما واصل كاظمة أفضليته دفاعا وهجوما، ليخرج متفوقا بفارق 34 نقطة، وسجل محترفه «ماتشي» 38 نقطة في المباراة، واستحوذ على 8 كرات مرتدة.