اختتمت أمس الأول بطولة الكويت الدولية رقم 2 للتنس للرجال (2nd ITF M15 ZAHRA) التي أقيمت على ملاعب الاتحاد الكويتي للتنس بمجمع التنس الدولي بمنطقة الزهراء بمشاركة 47 لاعبا. حضر المباراة النهائية من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للتنس نائب رئيس مجلس الإدارة عبد الرضا الغريب الذي قام بتتويج الفائزين في البطولة، فيما أدار البطولة الحكم الدولي ممثل الاتحاد الدولي للتنس د.أشرف حمودة كحكم عام وساعده طاقم متميز من حكام الاتحاد الكويتي للتنس. وأسفرت النتائج النهائية للبطولة عن فوز بيتر نيستيروف (بلغاريا) بالمركز الأول للفردي بالفوز على غونسالو أوليفييرا (البرتغال) 2-1، وفي مسابقة الزوجي فاز بالمركز الأول ثنائي سلوفينيا بور آرتناك وماتيك دومينيك، وجاء ثانيا الثنائي إيغور دودون (أوكرانيا) وصمويل بوسكار (سلوفاكيا). وعقب هذه البطولة التي يشرف عليها الاتحاد الدولي للتنس انطلقت بطولة أخرى مماثلة هي بطولة الكويت الدولية رقم 3 لتنس الرجال والتي تستمر حتى 5 نوفمبر من أجل حصاد نقاط تصنيف الاتحاد الدولي للمحترفين.