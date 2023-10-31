يعقوب العوضي



يضع منتخبنا الوطني لكرة اليد لمساته الأخيرة لخطة الإعداد التي ستلازمه في المرحلة المقبلة تمهيدا للمشاركة في البطولة الآسيوية التي ستقام في البحرين يناير المقبل، حيث سيجتمع الجهازان الإداري والفني بقيادة مدير المنتخبات الوطنية فيصل صيوان ومدرب «الأزرق» الجزائري سعيد حجازي وأعضاء الاتحاد لوضع حجر نقطة انطلاق الإعداد، والتي ستبدأ عبر تدريبات يومية محلية ثم معسكر خارجي على قسمين في سلوفينيا وكرواتيا، على أن يتم تحديد البداية لدى الجهازين الإداري والفني.



وفي السياق ذاته سيستعيد منتخبنا جهود صانع الألعاب سيف العداوني الذي شفي من الإصابة التي أبعدته عن المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية التي حاز منتخبنا المركز الثالث فيها والتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024 التي حقق فيها المنتخب المركز السابع، وتسير عملية تشافي باقي المصابين بصورة سلسة ومن المتوقع عودتهم إلى الملاعب قريبا.



اجتماع مجلس الإدارة



من جانب آخر، يعقد مجلس إدارة الاتحاد اجتماعا عاديا في الـ5.30 مساء اليوم، وذلك للنظر في مستقبل المنتخبات الوطنية وتنظيم البطولات المحلية والمشاركات الخارجية والداخلية المختلفة بالإضافة إلى التحديثات الإدارية والفنية التي طرأت على الاتحاد في الآونة الأخيرة.



دوري الناشئين



إلى ذلك، حقق القادسية فوزا مثيرا وصعبا على اليرموك 24-22 وحقق أول نقطتين في رصيده في الدوري العام للناشئين تحت 15 سنة، وبقي اليرموك على رصيده السابق نقطتين أيضا، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من البطولة، فيما تصدر الكويت الترتيب العام برصيد 4 نقاط بعد فوزه على الصليبخات 27- 14، كما فاز الفحيحيل على العربي 24-23 ورفع رصيده إلى 4 نقاط وبقي العربي دون نقاط، وأيضا تفوق خيطان على النصر 33-26 رافعا رصيده إلى 4 نقاط في وصافة الترتيب العام مؤقتا وبقي الخاسر في المركز الثامن بنقطتين، بينما حقق القرين فوزا كبيرا على الجهراء 43-10 وكسب أول نقطتين في رصيده وبقي رصيد الخاسر خاليا فيما قسا كاظمة على الشباب 50-9 وربح أول نقطتين في مشواره بينما بقي رصيد الخاسر خاليا من النقاط.



هذا، وستقام اليوم مباراة واحدة ضمن منافسات الدوري العام للأشبال تحت 13 سنة، والتي تجمع القرين بـ4 نقاط في وصافة الترتيب العام مع الجهراء ولا يحمل برصيده أي نقاط ويحتل المركز العاشر وذلك ضمن الجولة الثالثة من البطولة.