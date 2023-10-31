واصل أتلتيكو مدريد مسلسل انتصاراته واستفاد من خسارة برشلونة في الـ «كلاسيكو» أمام ضيفه ريال مدريد 1-2، كي يصبح ثالثا على حساب النادي الكاتالوني بفوزه على ضيفه ديبورتيفو الأفيس 2-1 في المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.



ويدين فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني بفوزه السادس تواليا والثامن هذا الموسم الى ريكاردو ريكيلمي وألفارو موراتا اللذين سجلا الهدفين، الأول في الدقيقة 26 من زاوية صعبة جدا بعد تمريرة من موارتا الذي أضاف بنفسه الثاني في الدقيقة 1+45 بعد تمريرة بينية من كوكي، رافعا رصيده الى 6 أهداف في الدوري هذا الموسم.



وقلص ألافيس الفارق في الوقت بدل الضائع بتسديدة من مشارف المنطقة لأندير غيفارا (6+90)، من دون أن يكون ذلك كافيا لتجنيب فريقه الهزيمة السادسة، في المركز السابع عشر بتسع نقاط.



وبذلك، عادل أتلتيكو عدد انتصاراته المتتالية في الدوري على أرضه وقدره 14 فوزا حققه على ملعبه السابق «فيسنتي كالديرون» بين مايو 2012 وفبراير 2013 وفق «أوبتا» للإحصاءات، رافعا رصيده الى 25 نقطة في المركز الثالث بفارق 3 نقاط خلف كل من ريال وجيرونا الفائز على سلتا فيغو 1-0، ونقطة أمام برشلونة حامل اللقب المتراجع الى المركز الرابع بعد هزيمته الأولى للموسم، علما أن أتلتيكو لديه مباراة مؤجلة.



وفرط ريال سوسييداد بنقطتين واكتفى بالتعادل مع مضيفه رايو فايكانو 2-2 بعدما كان متقدما حتى الوقت بدل الضائع.



إيطاليا



لم يستفد نابولي من مؤازرة جماهيره كي يثأر من ميلان بعد تعادله 2-2 في الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي في أول مواجهة بين الفريقين منذ ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي حين فاز «روسونيري» ذهابا 1-0 وتعادل إيابا 1-1، لكن الفريق الجنوبي تمكن من إنقاذ نقطة وتجنب الثالثة للموسم بتعويضه تخلفه بهدفين من دون أن تكون العودة كاملة كي يحقق فوزه الأول بين جماهيره على ميلان أغسطس 2018.