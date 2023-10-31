أكدت الفنانة ليلى علوي أنها لم تكن ترغب في استكمال تعليمها الجامعي، لكن والدتها أصرت على منعها من التمثيل حتى التخرج في الكلية، وقالت: كنت رافضة أكمل دراستي ووالدتي أصرت على أن أكمل كلية التجارة، والحمد لله أخذتها 7 سنوات بدلا من 4 سنوات، ولم أشعر أنني فعلت ذلك لنفسي، لكن بعد مرور الزمن وجدت نظرة والدتي صحيحة وأنقذتني من ترك التعليم.



وتابعت علوي، في تصريحات لها: لم أواجه إحباطا في مسيرتي الفنية، ولكن مشكلتي الوحيدة كانت أنني يجب أن أتخرج في الجامعة لكي أعمل، ووقتها فكرت أنني أعمل وأعتمد على نفسي ولا أحتاج إلى شهادة. وأضافت: عندما توفيت والدتي شعرت أنني لا أريد رؤية الكاميرا أو قراءة السيناريو وفضلت الابتعاد عن الناس، وبمحض إرادتي ابتعدت 3 سنوات دون أن أعمل باختياري حتى استعدت قوتي، مستدركة: «أنا بطلب من كل الشباب أنهم يسمعوا كلام أهلهم لأنهم عندهم بعد نظر مهما كان اعتمدنا على أنفسنا مفيش حد هيخاف على ضناه غير الأم والأب».



وقالت ليلى عن أعمالها الجديدة: أواصل حاليا تصوير فيلم «المقسوم»، الذي تشارك به شيرين رضا وسماء إبراهيم، وإخراج كوثر يونس وتأليف هيثم دبور، والعمل فكرته رائعة وهقدم فيه أغنية، وهناك أيضا فيلم «جوازة توكسيك» نعمل على طرحه خلال الفترة المقبلة.