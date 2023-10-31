

عاطف رمضان



قالت مصادر لـ «الأنباء» ان ادارة الرقابة التجارية في وزارة التجارة والصناعة أغلقت مقر شركة ومصنع لحوم وثلاجاتها في الشويخ لقيامها بالتلاعب في تواريخ الصلاحية، وتم ضبط أكثر من 2000 كيلو من اللحوم غير صالحة للاستخدام.



وأضافت المصادر أن المفتشين في إدارة الرقابة التجارية تمكنوا من ضبط اجهزة طابعة (ليابل) حديثة وحاسوب، ومجموعة ليابل جاهزة للاستخدام ومعدة للصق على اللحوم.



وتمكن المفتشون من ضبط لحوم أغنام مختلفة جزء منها تم الغش والتلاعب في تواريخ صلاحيتها وجاهزة للتوزيع والتسويق على مراكز البيع والجمعيات التعاونية والمطاعم بعد أن تم لصق الليابل عليها التي تمت طباعتها بالأجهزة المضبوطة، وجزء آخر معد ومغلف وجاهز للتسويق.



ولفتت المصادر إلى أن اللحوم تحمل عليها علامات فساد وعفن ظاهري (بقع خضراء وسوداء تثبت العفن الظاهري)، وتم ضبط الكميات وإحالة الشركة والمصنع إلى النيابة التجارية.