

بمناسبة افتتاح الدورة التدريبية للمعلمين والمعلمات في الروبوت، أكد مكتب المنظمة العالمية لاستثمار أوقات الفراغ بالعلوم والتكنولوجيا لقارة آسيا (ملست آسيا) أهمية مسابقة الكويت السنوية للروبوت في دعم وتعزيز قدرات الناشئة والطلبة بأنشطة متنوعة.



جاء ذلك في تصريح للمهندس عدنان المير خلال الإعلان عن فعاليات مسابقة الكويت المدرسية السنوية في الروبوت للعام الدراسي الحالي بعنوان (مسابقة روبوت الزراعة المائية)، التي ينظمها مكتب الملست بالتعاون مع التوجيه الفني العام للحاسوب، وتقام تصفياتها النهائية يومي 12 و13 من شهر فبراير 2024 لطلبة وطالبات المرحلة المتوسطة بمدارس وزارة التربية.



وأوضح م. المير «أن اجتماعا ضم مكتب ملست آسيا والتوجيه الفني العام للحاسوب عن البرنامج الزمني للمسابقة وآلياتها وشروطها ومراحلها الإجرائية، ومن ثم تم تسجيل 39 مدرسة متوسطة للمشاركة في دورة المسابقة للعام الدراسي الحالي، موزعة كالتالي «24 مدرسة بنات يمثل كل منها فريق مكون من طالبتين ومعلمة، علاوة على 15 مدرسة بنين تمثلها فرق تتكون كل منها من فريق مكون من طالبين ومعلم».



ولفت إلى أن «مكتب ملست آسيا عقد اجتماعا مع المعلمين والمعلمات لشرح نظام المسابقة وجدولها الزمني وتم تقديم عرض مرئي، معلنا عن إطلاق عدد من الدورات التدريبية الأولى للمعلمين والمعلمات المشاركين لأول مرة بالمسابقة لمدة يومين حول تصميم وبرمجة الروبوت».



من جانبها، صرحت الموجه الفني العام للحاسوب منى سالم، بأن الدورات تهدف إلى تمكين المشاركين من تركيب وبرمجة روبوت الزراعة المائية، ومن ثم تدريب الطلبة والطالبات داخل المدارس للدخول والمنافسة في المسابقة»، مشيرة إلى «أهمية التعاون الإيجابي والمميز بين مكتب ملست آسيا والتوجيه الفني العام للحاسوب في تنفيذ البرامج والمشاريع العلمية التي يتم وضعها للطلاب والطالبات، لافتة إلى أهمية الأثر الإيجابي للأنشطة العلمية (اللاصفية) في حياتهم».