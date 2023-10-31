أسامة أبو السعود



نظمت إدارة العلاقات العامة في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الحملة التوعوية الخاصة بسرطان الثدي وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة وإدارة العلاقات الخارجية مراقبة الجاليات والتعريف بالإسلام ـ نساء على مسرح الجاليات بالمسجد الكبير وذلك من خلال محاضرة توعوية نسائية تحت شعار «أنت أولا» قدمتها استشاري باطنة تخصص أورام الثدي د.منى عبدالله.



وفي البداية عرفت د.منى سرطان الثدي بأنه عبارة عن نمو خلايا غير طبيعية في نسيجه، ويعد من أكثر الأمراض السرطانية انتشارا عند النساء مقارنة بالرجال التي تعتبر نسبة إصابتهن ضئيلة 1% وأن غالبية الحالات تحدث عند النساء من عمر 55 سنة فما فوق.



وأكدت أهمية الفحص المبكر لمرض سرطان الثدي للتقليل من عوامل الخطورة التي ترافق المرض وطرق الوقاية منه كالمتابعة الدورية مع طبيب مختص والمحافظة على نمط حياة صحي.



كما تطرقت في ختام حديثها عن الشائعات والخرافات الطبية التي قد تعوق من عملية الكشف المبكر للثدي.



وقد كانت تجارب المتعافيات من المرض عائشة العبدالهادي وندى الشمري دعما نفسيا للحضور في ختام فعاليات الحملة.



كما كان على هامش المحاضرة معرض وفعاليات خاصة بكيفية إجراء الفحوصات المبكرة وأماكنها، بالاضافة إلى توزيع منشورات توعوية للموظفات من بوث المكتب الإعلامي بوزارة الصحة.