قال متحف الفضاء التابع لمركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي إن شهر نوفمبر المقبل سيشهد العديد من الأحداث الفلكية المميزة ويمكن متابعتها من سماء الكويت.



وأضاف المشرف العام للمتاحف في المركز خالد الجمعان لـ (كونا) أن كوكب المشتري عملاق المجموعة الشمسية سيكون في أقرب نقطة له من الأرض مساء يوم الجمعة 3 نوفمبر وخلال هذه الفترة سيكون في أقصى مقدار له من حيث اللمعان وبواسطة منظار جيد يمكن تمييز أربعة من أقمار هذا الكوكب بسهولة.



وبين أن سماء الكويت ستكون مساء يوم الأحد 12 نوفمبر على موعد مع زخات من الشهب التي تعرف باسم (زخات مجموعة الثور) حيث سيكون أفضل موعد لمشاهدتها بعد منتصف الليل في المناطق البعيدة عن التلوث الضوئي ويمكن رؤية 5 إلى 10 شهب تقريبا خلال الساعة الواحدة.



وأفاد بأن يوم 13 نوفمبر سيكون أفضل وقت خلال الشهر لرصد وتصوير نهر المجرة بالإضافة إلى مراقبة الأجرام السماوية الخافتة مثل المجرات والعناقيد النجمية بالإضافة إلى أبرز نجوم فصل الشتاء.



وذكر الجمعان أنه في 18 نوفمبر يعود التيار الدوري من شهب مجموعة الأسد والذي نشأ من بقايا عبور مذنب Tempel-Tuttle في عام 1866 مبينا أن لشهب مجموعة الأسد دورة تتكرر كل 33 عاما تزداد فيها زخات الشهب بشكل كبير لتصل إلى مئات الشهب وآخر ذروة لتلك الشهب كانت في عام 2001 وسيكون موعد الذروة القادم لتلك الزخات عام 2033 أما هذا العام فمن المتوقع رؤية 15 شهابا في الساعة الواحدة.



وأضاف أنه سيقترن القمر خلال شهر نوفمبر أثناء رحلة في السماء من الشرق إلى الغرب بعدد من الكواكب اللامعة التي تظهر على شكل نجوم لامعة في السماء بالقرب من القمر في مشهد مميز للراصد من الأرض.



وبين الجمعان أن القمر سيقترن بكوكب الزهرة فجر يوم الخميس 9 نوفمبر في الأفق الشرقي من سماء الكويت وسيتكرر الاقتران أيضا مع كوكب زحل طوال مساء يوم الاثنين الموافق 20 نوفمبر مع كوكب المشتري أيضا مساء يوم السبت الموافق 25 نوفمبر.



وأشار إلى أن متحف الفضاء يقوم برصد وتوثيق جميع الظواهر الفلكية في سماء الكويت بالتعاون مع الاتحاد الفلكي الدولي وعرضها ضمن برامجه وفعالياته الخاصة بالقبة السماوية كما حدث مؤخرا مع خسوف القمر الثاني والأخير لهذا العام.