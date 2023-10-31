عادت أمس بعثة النادي الأهلي من جنوب أفريقيا بعد انتهاء مباراتها مع صن داونز في ذهاب نصف نهائي الدوري الأفريقي والتي خسرها المارد الأحمر بهدف دون رد، حيث استأنف الفريق استعداداه فورا لمواجهة العودة المقررة غدا الأربعاء في التاسعة مساء بستاد القاهرة الدولي.



وقدم الأهلي مباراة متواضعة أمام صن داونز عصر امس الأول، وفي حال تخطيه عقبة بطل جنوب أفريقيا سيصل للمباراة النهائية لمواجهة الفائز من الوداد المغربي والترجي التونسي علما أن مباراة الذهاب انتهت بفوز الوداد 1-0 أيضا في المغرب.



إلى ذلك، أعلن البرتغالي روي فيتوريا عن قائمة المحترفين المستدعاة لمباراتي جيبوتي وسيراليون في تصفيات كأس العالم 2026، حيث تتواجد مصر في المجموعة الأولى رفقة بوركينا فاسو وغينيا بيساو وسيراليون وإثيوبيا وجيبوتي، ومن المقرر أن تلعب مباراتها الأولى أمام جيبوتي في 16 نوفمبر على ستاد القاهرة، ثم سيراليون 19 منه في لييبريا.



وضمت القائمة كلا من محمد صلاح (ليفربول) ومحمد النني (أرسنال) وحمدي فتحي (الوكرة القطري) ومحمود تريزيجيه (طرابزون سبور التركي) وأحمد كوكا (بينديك سبور التركي) وطارق حامد (ضمك السعودي) ومحمد شريف (الخليج السعودي) ومصطفى محمد (نانت الفرنسي) وعمر مرموش (آينتراخت فرانكفورت الألماني).



وفي السياق ذاته، استقر الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي المصري بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي على استدعاء 3 محترفين لمعسكر «الفراعنة» خلال الفترة من 13 إلى 21 نوفمبر في القاهرة استعدادا للمشاركة في أولمبياد باريس 2024، وهم عمر فايد (نوفي ستار الصربي)، مصطفى أشرف (بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني)، وبلال مظهر (باناثينايكوس اليوناني). ومن المقرر أن يخوض الأولمبي لقاءين وديين أسوة بما تم خلال المعسكر السابق، حيث تغلب على الأردن 3-1، وأوزبكستان 2-1.



وكان الاتحاد المصري قد تلقى ردا من نظيره بالولايات المتحدة الأميركية بالاعتذار عن عدم قدرتهم على لعب مباراة ودية أمام المنتخب المصري.



وفي شأن الدوري المصري الممتاز، رفع طلائع الجيش رصيده بقيادة مدربه عبدالحميد بسيوني إلى 7 نقاط في المركز التاسع بعد فوزه بهدف نظيف على منافسه سيراميكا كليوباترا الذي توقف رصيده عند 4 نقاط بالمركز الـ 13 وله مباراة مؤجلة أمام الأهلي.