بيروت - ناجي شربل



احتفظ النجمة بصدارة الدوري العام اللبناني الـ 64 لكرة القدم، بفوز خامس على طرابلس الرياضي 2-1 (الشوط الأول 0-1)، في المباراة التي جمعتهما في مجمع زغرتا الرياضي بالمرداشية في ختام المرحلة السابعة.



وتقدم طرابلس عن طريق الأردني سليمان ابوزمع في الدقيقة 25، وعادل حسن مهنا للنبيذي في الدقيقة 47، ثم سجل القائد علي حمام هدف الفوز في الدقيقة 66.



ورفع النجمة رصيده إلى 19 نقطة، فيما تجمد رصيد طرابلس عند 3 نقاط.



واحتفظ العهد حامل لقب الموسم الماضي بالمركز الثاني بفوزه على الصفاء 2-1 (الشوط الاول 0-0)، في المباراة التي جرت بينهما في مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية.



وسجل حسين دقيقة هدف التقدم للعهد في الدقيقة 47 وعادل لاعب العهد السابق محمد قدوح للصفاء في الدقيقة 61 من ضربة جزاء، تصدى لها الحارس مصطفى مطر وتابعها قدوح في الشباك.



وسجل الاحتياطي السوري محمد المرمور الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 81 و85.



وبهذا الفوز الخامس للعهد رفع رصيده إلى 16 نقطة، والتعثر الثاني للصفاء الذي تجمد رصيده عند 9 نقاط.



وعلى ملعب نادي العهد على طريق المطار، حقق الراسينغ بيروت فوزه الثالث على الأهلي النبطية بثلاثية بيضاء 3-0. وسجل للراسينغ حسن حيدر (2) ومصطفى الشمعة في الدقائق 59 و77 و62. ورفع الراسينغ رصيده الى 12 نقطة، فيما تجمد رصيد الأهلي النبطية الذي لقي خسارته الثانية، والأولى تحت قيادة مديره الفني الجديد موسى حجيج، عند 5 نقاط من 5 تعادلات، علما أن الأهلي النبطية وطرابلس لم يحققا الفوز هذا الموسم.