عبدالعزيز جاسم



أكد أمين السر العام في نادي كاظمة يوسف بوسكندر بعد الفوز على خيطان بثلاثية دون رد في دوري زين الممتاز اول من امس أن لاعبي كاظمة تسلموا مكافآت الفوز بالجولة الماضية، مشيرا إلى ان أمر المكافآت لا يؤثر على مستواهم، فإدارة النادي لا تتأخر عن هذا الأمر بل بالعكس نمنح اللاعبين مكافآت بعد كل انتصار، وباب الإدارة مفتوح للاستماع لأي مطالبات.



من جهته، قال حارس البرتقالي بدر الصعنون اننا لم نكن في «الفورمة» في بداية المباراة، لكننا عدنا مرة أخرى وتمكنا من استغلال الفرص، مبينا أن الفوز وتحقيق النقاط الثلاث يأتي في المقام الأول، ومصلحة الفريق فوق كل شيء.