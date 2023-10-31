انهار المهاجم المخضرم باس دوست خلال لقاء فريقه نيميجن مع مضيفه ألكمار في الدوري الهولندي لكرة القدم وتلقى علاجا على أرض الملعب.



وقرر حكم المباراة إلغاء اللقاء قبل وقت قصير من النهاية، حيث كانت النتيجة تشير لتقدم نيميجن 2-1 على ألكمار، ولم يعرف بعد ما إذا كانت ستعتمد تلك النتيجة.



وأعلن نادي نيميجن أن اللاعب نقل إلى خارج الملعب لكنه كان واعيا، في حين أظهرت الصور المسعفين وهم يدخلون الملعب ومعهم جهاز مزيل الرجفان، لكن من غير الواضح ما إذا تم استخدامه أم لا.



ويستخدم جهاز مزيل الرجفان لإنقاذ شخص مصاب بتوقف القلب المفاجئ. ويحدث ذلك عادة عندما يتسبب اضطراب النشاط الكهربائي للقلب في سرعة ضربات القلب بصورة خطيرة وحدوث ضربات قلب سريعة غير منتظمة. فضربات القلب غير المنتظمة هذه تمنع القلب من ضخ الدم بكفاءة مما يتسبب في توقف القلب.



ونشر النادي الهولندي لاحقا بيانا من دوست (34 عاما) على منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي (تويتر سابقا)، قال فيه «أنا بخير. المساعدة التي تلقيتها في الملعب كانت رائعة. أنا في المستشفى الآن وأشعر بأنني بحالة جيدة. شكرا لكم. كل الدعم!».



وسقوط دوست ذكر جماهير كرة القدم بسقوط اللاعب الدانماركي كريستيان إريكسن عام 2021 مغشيا عليه في أرض الملعب في المباراة الافتتاحية لبطولة أوروبا «يورو 2020» بين الدانمارك وفنلندا، في العاصمة الدانماركية كوبنهاغن.