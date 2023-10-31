الدوحة - فريد عبدالباقي



فجّر النادي الأهلي القطري براكين الغضب داخل قلعة النادي العربي، عقب الخسارة بنتيجة 2-3، في ختام مباريات الجولة السابعة من الدوري القطري.



سجل أهداف المباراة، التونسي نعيم السليطي والفرنسي عمر ساكو، والأردني يزن النعيمات أهداف الأهلي في الدقائق (53 و63 و88)، بينما سجل هدفي العربي، المحترف التونسي يوسف المساكني وأحمد فتحي في الدقيقتين (17 ركلة جزاء، و73).



وبهذه النتيجة، طالبت الجماهير العرباوية إدارة ناديه بضرورة إقالة المدرب القطري يونس علي، بعد أن تلقى الفريق الهزيمة الثانية له هذا الموسم، وتوقف رصيد العربي عند 6 نقاط في المركز الثامن، فيما رفع الأهلي رصيده إلى 6 نقاط في المركز التاسع.



وفي مباراة أخرى، انتزع فريق الوكرة انتصارا صعبا أمام نظيره أم صلال بنتيجة 2-1، سجل ثنائية الوكرة المهاجم الجزائري محمد بن يطو في الدقيقتين (6+45 و64)، فيما سجل هدف أم صلال الوحيد لاعبه مشعل الشمري في الدقيقة (22).



ورفع الوكرة رصيده إلى 14 نقطة ليستعيد موقعه في المركز الرابع، فيما توقف رصيد أم صلال عند النقطة الثامنة متلقيا خسارته الثالثة هذا الموسم ليحتل المركز السابع.



في الوقت الذي واصل نادي قطر انتصاراته في الدوري، عقب فوزه الكبير على المرخية 4-0، بتوقيع يوسف محمد والبرازيلي برونو تاباتا، والإسباني خافيير مارتينيز، والمخضرم سيباستيان سوريا في الدقائق (7 و6+45 و9+45 و4+90).



وبذلك، ينجح القطراوي في تحقيق فوزه الثاني هذا الموسم، ويرتفع رصيده إلى 8 نقاط ويحتل المركز السادس، وتجمد رصيد المرخية عند 3 نقاط وتذيل جدل الترتيب.



إقبال على تذاكر الدحيل والنصر



إلى ذلك، قررت إدارة نادي الدحيل، نقل مباراته المرتقبة أمام النصر السعودي إلى ستاد خليفة الدولي، بدلا من ملعبه عبدالله بن خليفة، وذلك بعد الإقبال الكبير على شراء تذاكر المواجهة المقرر إقامتها مساء 7 نوفمبر المقبل، لحساب الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الخامسة لدوري أبطال آسيا.



ومن المنتظر أن يطرح النادي القطري تذاكر جديدة، حيث يتسع ستاد خليفة الدولي لنحو 40 ألف مقعد، ومن المتوقع أن يشهد اللقاء مشاركة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والسنغالي ساديو ماني، والبرازيلي أندرسون تاليسكا، ومواطنه أليكس تيليس، والعاجي سيكو فوفانا، والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش.



وتعتبر هذه المواجهة هي الفرصة الأخيرة لنادي الدحيل في البطولة، لاسيما أنه يمتلك نقطة واحدة في المجموعة، والتي يتصدرها النصر بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، وكان الدحيل خسر لقاء الجولة الثالثة بالمجموعة أمام النصر بملعبه 3-4.