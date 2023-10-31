ذكرت مصادر أمنية أن أربعة صواريخ كاتيوشا أطلقت أمس على قاعدة عين الأسد الجوية العراقية التي تستضيف قوات أميركية ودولية أخرى في غرب العراق.



وقال مسؤولان في الجيش إن الصواريخ ربما سقطت بعيدا عن القاعدة.



وقال مصدران أمنيان إن الصواريخ أطلقت من منطقة صحراوية على بعد نحو 25 كيلومترا شمالي القاعدة وان قوات الأمن بدأت البحث عن منفذي الهجوم.



وزادت الهجمات على القوات الأميركية منذ اندلاع الصراع في إسرائيل في 7 الجاري، وهددت جماعات مسلحة عراقية متحالفة مع إيران باستهداف المصالح الأميركية بالصواريخ والطائرات المسيرة إذا تدخلت واشنطن لدعم إسرائيل ضد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة.