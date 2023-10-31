القاهرة ـ خديجة حمودة



أكد وزير الخارجية سامح شكري ضرورة إنفاذ هدنة إنسانية فورية في غزة، مشيرا إلى مخاطر توسيع إسرائيل لعملياتها البرية في القطاع.



جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه وزير الخارجية امس من جان ليبافسكى وزير خارجية التشيك حول التصعيد في غزة.



وقال السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عبر حسابه على منصة «إكس»، «إن الوزير شكري أكد ضرورة إنفاذ هدنة إنسانية فورية»، وأشار إلى مخاطر توسيع إسرائيل لعملياتها البرية في القطاع، وضرورة تكاتف الجهود الدولية لضمان النفاذ المستدام للمساعدات للتخفيف عن الأشقاء الفلسطينيين.