تبرز قبة مذهبة فوق إحدى تلال العاصمة الأفغانية كابول بينما الشمس مائلة إلى المغيب، هي عبارة عن نسخة طبق الأصل لقبة الصخرة. وقد دشنت تأييدا للفلسطينيين في خضم الحرب الدائرة في غزة.



ويتبع هذا المسجد تصميم قبة الصخرة الواقعة في الحرم القدسي في القدس الشرقية المحتلة.



ودشنت النسخة الأفغانية لقبة الصخرة في مراسم حرص خلالها مسؤولون في حركة «طالبان» الحاكمة في كابول على التعبير عن تأييدهم للفلسطينيين، وهو ما أكد عليه وزير الداخلية الأفغاني سراج الدين حقاني في بيان قائلا «شيد هذا المسجد للتعبير عن حب المسلمين وخصوصا الأفغان لفلسطين»، والحرم القدسي.



ويحمل المسجد اسم الملا عمر مؤسس حركة طالبان، وتم تمويله من طرف المنظمة الخيرية التركية «إي دي دي إي إف».



وقال أحد العاملين في هذه المنظمة ويدعى محمد عريف فارمولي «نحن سعداء لأنه يشبه (قبة الصخرة)، إنه مكان مقدس عند المسلمين، ويجب أن يكون مثله في كل بلد مسلم».



وأتى عدة أشخاص لصلاة المغرب في المسجد، بينما كانت الشمس تميل ببطء خلف الجبال المحيطة بكابول، وهو يتسع لـ 350 مصليا.



ويقول أحد هؤلاء المصلين زهيد الله دنكشينار البالغ 30 عاما وهو يعمل سائقا «عندما أصلي هنا أشعر وكأن دعائي مستجاب».



ويؤكد ذكير خان (20 عاما) أن تشييد هذا المسجد هو تكريم للفلسطينيين، ويضيف «الحب الذي نكنه لهم يعبر عن رابطة قوية بين المسلمين ويجب علينا أن نحافظ عليها».