عاطف رمضان



حذّرت وزارة التجارة والصناعة الشركات ومراكز البيع كافة من فرض أي زيادة مصطنعة على أسعار السلع الأساسية في السوق المحلي.



يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، ومن منطلق الدور الرقابي لوزارة التجارة وحرصا منها على القضاء على أية ممارسات مخالفة للقوانين وبتعليمات مباشرة من وزير التجارة والصناعة محمد العيبان ومتابعة مباشرة من وكيل الوزارة زياد الناجم.



وأضافت «التجارة» أن فرق الوزارة التفتيشية والرقابية تعمل بكامل طاقتها ومستمرة بجولاتها التفتيشية في الانتشار بالأسواق في جميع محافظات الكويت لردع مثل هذه الممارسات.



كما حذرت الوزارة كل من تسول له نفسه باستغلال المناسبات عبر الزيادات المادية لاستغلال المستهلك برفع أسعار السلع رفعا مصطنعا وعدم الالتزام بقرارات وقوانين الوزارة بأنها لن تتردد في القيام بالدور المنوط بها قانونيا للتصدي لمثل هذه المخالفات وحماية حقوق المستهلك وفق المواد 12 و13 من قانون رقم 39 لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك واتخاذ أقصى الإجراءات القانونية ضد المخالفين، والتي قد تصل إلى الإغلاق الفوري.



ودعت وزارة التجارة المستهلكين إلى عدم التردد في تقديم شكوى أو بلاغ عند تعرضهم لمثل هذه الممارسات ليتم اتخاذ اللازم.