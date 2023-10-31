أشاد السفير الياباني لدى البلاد مورينو ياسوناري بالدور الإنساني التي تؤديه الكويت لخدمة المحتاجين والمتضررين في العالم جراء الكوارث الطبيعية أو من صنع الإنسان. وقال ياسوناري لـ «كونا» أمس الاثنين عقب لقائه رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الكويتي د.هلال الساير إنه اطلع خلال اللقاء على حجم البرامج الإنسانية التي تنفذها الجمعية على المستويين الدولي والمحلي ودورها الكبير في مساندة الدول من خلال تقديم العون للعمالة المتضررة والأسر المحتاجة. وأعرب عن تقديره لدور الهلال الأحمر الكويتي في مساندة الشعوب التي تتعرض للكوارث الطبيعية والحد من معاناتهم الإنسانية. وأوضح ياسوناري أن اليابان قررت تقديم منحة بقيمة 10 ملايين دولار استجابة للوضع المتدهور في غزة من خلال الـ«أونروا» واللجنة الدولية للصليب الأحمر في عدة مجالات.