برعاية سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، شارك الصندوق الكويتي للتنمية في ملتقى الخليج العربي الهندسي الأول لدول مجلس التعاون، والذي انطلقت أعماله الأحد في مدينة صباح السالم الجامعية ـ قاعة المؤتمرات.



وقال الصندوق الكويتي، في بيان، إن الملتقى الذي تستمر أعماله حتى 31 الجاري، يستضيف عددا كبيرا من رواد القطاع الهندسي والخبراء والمختصين من مختلف دول العالم لمناقشة مجموعة من المحاور الهندسية التخصصية التي تركز على استثمار الفرص التي يتيحها القطاع الهندسي في الكويت ودول المنطقة.



واستعرض الصندوق، من خلال جناحه الخاص في المعرض المصاحب للملتقى، مطبوعاته وإصداراته الإعلامية التي تبرز دوره التنموي على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، مشيرا إلى أن مشاركته في هذا الحدث العلمي، تأتي ضمن تعزيز مسؤوليته الاجتماعية محليا من خلال دعمه لعدد من الأنشطة والمبادرات التي تسهم في دعم جهود التنمية البشرية في البلاد.



تجدر الإشارة إلى أن الصندوق قد أطلق برنامج «تدريب المهندسين والمعماريين الكويتيين حديثي التخرج» في عام 2004 والذي يهدف إلى دعم منظومة مستقبل مهنة الهندسة من خلال تعزيز مستوى المعرفة الفنية والمهنية لدى الكوادر الوطنية وتزويد السوق المحلي بالكفاءات والخبرات العلمية والتجارب العالمية في مختلف التخصصات الهندسية، حيث بلغ إجمالي عدد خريجي البرنامج منذ إطلاقه حتى سبتمبر 2023 أكثر من 850 متدربا ومتدربة.