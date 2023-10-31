عاطف رمضان



ترأست المؤسسة العامة للرعاية السكنية جلسات نقاشية مقامة ضمن فعاليات «أكتوبر العمران» والأسبوع الإسكاني الخليجي الأول والمنعقدة في سلطنة عمان خلال الفترة بين 29 و31 الجاري على هامش الاجتماع الحادي والعشرين للوزراء المعنيين بشؤون الإسكان بدول الخليج.



وقال نائب المدير العام لشؤون التخطيط والتصميم في المؤسسة ورئيس الجلسات النقاشية ناصر خريبط، إنه جرى تداول 4 ورقات عمل في المحاور المختلفة: «الاستدامة المتواصلة من الحي العربي التقليدي إلى تجسيد معاصر للسكن المستدام» و«دور الجمعيات الإسكانية التنموية والتعاونية في توفير السكن في المملكة العربية السعودية» و«استدامة استخدام الأراضي»، و«الإسكان ومستقبل المدن في دول الخليج».