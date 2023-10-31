تأكيدا على أهمية الفحص المبكر الدوري والذاتي في المعركة ضد مرض سرطان الثدي، نظم المركز المالي الكويتي «المركز» ندوة توعوية لموظفيه، وذلك ضمن فعاليات الشهر العالمي للتوعية حول سرطان الثدي خلال شهر أكتوبر الجاري، حيث تم تنظيم الفعالية بالتعاون مع مستشفى طيبة.



وتندرج هذه المبادرة التوعوية ضمن ركيزة «بناء القدرات البشرية»، وهي أبرز ركائز استراتيجية «المركز» للمسؤولية الاجتماعية، بهدف تثقيف الموظفين وعائلاتهم حول المرض وتشجيعهم على إجراء الفحص السنوي. ويعد سرطان الثدي أحد المسببات الرئيسية للوفاة بين النساء حول العالم وفي الشرق الأوسط، حيث يودي بحياة آلاف السيدات اللاتي يواجهن هذا المرض سنويا ويساهم التشخيص المبكر للمرض في زيادة فرص العلاج وتمكين المصابين من عيش حياة طويلة وصحية.



وقدمت استشارية أمراض النساء والولادة ورئيسة القسم في مستشفى طيبة د.ليلى المجالي محاضرة تثقيفية وتفاعلية، سلطت من خلالها الضوء على أسباب المرض وأعراضه المبكرة وعلاماته، وعناصر الخطورة، وكيفية تقليل فرص الإصابة به، كما استعرضت التقدم الطبي الذي تم تحقيقه في الوقت الراهن لعلاج سرطان الثدي، مؤكدة أهمية الفحص الذاتي للثدي وإجراء فحص الماموغرام، واختتمت المحاضرة بالرد على أسئلة الحضور.



وتعليقا على هذه المبادرة، قالت نائب رئيس إدارة الإعلام والاتصالات في «المركز» سندس سعد: نؤمن إيمانا راسخا بأن برامج التوعية تلعب دورا محوريا في إحداث تأثير ملموس في مكافحة سرطان الثدي، ونحرص في «المركز» على تعزيز أنماط الحياة الصحية.