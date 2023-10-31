استكمالا لجهوده المتواصلة لتعزيز مفهوم الصحة الجسدية والنفسية في بيئة العمل، استضاف بنك برقان ورشة عمل للتوعية بسرطان الثدي بالتعاون مع مستشفى الكويت، وشارك في ورشة العمل كل من د.زهراء إسماعيل استشاري جراحة عامة بمستشفى الكويت، ود.دلال العرادي، استشاري جراحة عامة وجراحة أورام وترميم الثدي بمركز المرضى الدوليين في لندن.



وتأتي هذه المبادرة بمناسبة شهر التوعية بسرطان الثدي وحرصا من البنك على توفير الوعي والمعرفة الأساسية لموظفاته حول القضايا المتعلقة بالصحة العامة. وبهذه المناسبة، قالت حصة حسين النجادة مدير أول الاتصالات والمسؤولية الاجتماعية للشركات في بنك برقان، لأننا نعتبر صحة موظفاتنا أولوية قصوى، فحرصنا من خلال شهر التوعية بسرطان الثدي على التعاون مع مستشفى الكويت وهو من أهم المؤسسات الصحية، وقد عملنا معا على تنظيم هذه المبادرة التي تعتبر قيمة مضافة وخطوة متقدمة من شأنها رفع مستوى الوعي بوسائل الوقاية والعلاج الخاصة بسرطان الثدي، كما أن هذه المبادرة تندرج ضمن برنامجنا الشامل للمسؤولية الاجتماعية وتعكس التزامنا طويل الأمد بالتركيز على القضايا الصحية الرئيسية، داخل البنك وبين أفراد المجتمع، في آن معا. من جانبها، قالت د.زهراء إسماعيل استشاري الجراحة العامة بمستشفى الكويت: نواصل التزامنا الجاد بالعمل من أجل ضمان صحة وسلامة مجتمعنا، وتأتي مبادراتنا المجتمعية بالتعاون مع شركائنا المتميزين، لتؤكد حرصنا الشديد على الاستمرار في حملات التوعية بسرطان الثدي، وتقديم كل سبل الدعم للمرضى المصابين به، وهدفنا الأساسي هو تمكين هؤلاء الأفراد خلال رحلتهم العلاجية، وذلك عن طريق تبادل المعرفة وتعزيز الحوار، كما نؤمن في مستشفى الكويت بأن المشاركة والعمل الجماعي هما السبيل لإحداث التغيير وخلق مستقبل مشرق لمجتمع مفعم بالصحة.



ومن الجدير بالذكر أن ورشة العمل، التي شملت عرضا تقديميا وجلسة أسئلة وإجابات، تناولت طيفا واسعا من القضايا الصحية، ومن أبرزها أهمية إجراء الفحص الذاتي والكشف المبكر، والعلامات التي يجب الانتباه لها ووسائل الوقاية الصحيحة منه. ودعت الطبيبتان المحاضرتان كل السيدات إلى إجراء فحوصات الماموغرام السنوية، وخاصة في حال وجود دلائل جينية متوارثة للإصابة بسرطان الثدي في تاريخ العائلة أو لمن تجاوزن سن الأربعين.