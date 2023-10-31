نظم بنك وربة مؤخرا رحلة إلى الأراضي المقدسة لمجموعة كبيرة من موظفيه وعائلاتهم لأداء العمرة، وذلك في إطار حرص الإدارة التنفيذية للبنك على دعم الجوانب الاجتماعية والدينية لدى الموظفين، وتوفير كل ما من شأنه أن يخلق بيئة عمل إيجابية ويرفع من معنويات الموظفين.



وقام قطاع التسويق والاتصال المؤسسي في البنك بالتعاون مع إدارة الرقابة الشرعية ومجموعة الموارد البشرية بجميع الترتيبات الخاصة بالعمرة، بدءا من اختيار الشركة المنظمة للرحلة، وإجراء كل الترتيبات الخاصة بها، إلى جانب تنظيم لقاء تعريفي قبيل سفر الموظفين إلى المملكة العربية السعودية.



وأكد مدير قطاع التسويق والاتصال المؤسسي أيمن سالم المطيري إلى اهتمام الإدارة بجميع الموظفين، وحرصها على توفير كل ما من شأنه خلق بيئة عمل منتجة وإبداعية.



وأضاف المطيري: بلغ عدد الموظفين وعائلاتهم الذين قاموا بأداء رحلة العام الحالي أكثر من 40 شخصا، وهو ما يؤكد مدى الحرص على أداء واحدة من أهم الشعائر الإسلامية. وأقام البنك في الرحلة التي امتدت لـ 3 أيام العديد من الأنشطة الثقافية والاجتماعية، إلى جانب إجراء مجموعة من المسابقات الثقافية والدينية بين الموظفين التي أضفت أجواء رائعة على الرحلة، وقربت بين الموظفين الذين كانوا خلال الرحلة كالأسرة الواحدة، وفي ختام تصريحه أكد المطيري أن الرحلة التي أقيمت هي الرحلة الخامسة لموظفي بنك وربة وعائلاتهم، وأن البنك يسعى دائما لاستمرار هذه الرحلة بمعدل سنوي ضمن خطته السنوية المعمول بها.



والجدير بالذكر أن بنك وربة من البنوك التي حققت نجاحات كبيرة خلال فترة وجيزة، حيث احتل مركزا رياديا في مجال الخدمات المصرفية الرقمية الإسلامية للأفراد، وهو من أكثر البنوك المحلية بعدد المساهمين فيه، وتلك من أبرز المقومات التي تجعل البنك قريبا من جميع أفراد المجتمع، بالإضافة إلى ذلك يعتبر بنك وربة ضمن أكبر 50 بنكا في الشرق الأوسط من حيث القيمة السوقية لعام 2023- تصنيف فوربس الشرق الأوسط.