قدم البنك التجاري الكويتي الرعاية الماسية لمعرض «كوانتوم كون» والذي أقيم في أرض المعارض الدولية لمدة 3 أيام، حيث تم تنظيم المعرض بهدف مشاركة فئة الشباب المتحمسين في العديد من المجالات التي يهتم بها المعرض والتعبير عن اهتماماتهم المشتركة.



ويعتبر المعرض أكبر فعالية ومهرجان من نوعه للألعاب والقصص المصورة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث يحظى بحضور مشاهير عالميين.



هذا، وقدم البنك التجاري الرعاية الماسية وحرص على التواجد في معرض «كوانتوم كون» الذي يعد من أكبر الفعاليات في عالم الكوميك والذي جمع فئة الشباب في مكان واحد ضمن أنشطة مشتركة وهادفة تحفز الشباب على الإبداع.



وقد شهد جناح البنك في المعرض إقبالا لافتا من الجمهور، حيث استمتع الكثير من الجمهور مما قدمه جناح البنك في المعرض بالإضافة إلى الهدايا التي تم تقديمها من البنك التجاري للجمهور.



واستقبل فريق المبيعات المباشرة التابع لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد رواد المعرض وقام بالإجابة عن استفساراتهم وتقديم أفضل العروض والخدمات للعملاء مع التركيز على فئة الشباب وحساب «YOU» الخاص بالشباب.



ومن المعروف أن حساب «YOU» يعتبر الحساب المثالي للشباب، لا سيما أنه يوفر لهذه الفئة فرصة الاستفادة من مميزات متعددة عند فتح الحساب، ومن هذه المميزات الحصول على هدية نقدية بقيمة 50 دينارا كويتيا عند تحويل المكافأة الاجتماعية إلى «التجاري»، بالإضافة إلى الاختيار ما بين قسيمتين بقيمة 50 دينارا من شركة الأولى للوقود أو من تطبيق طلبات وأيضا فرصة دخول السحب الشهري للفوز بجائزة نقدية بقيمة 250 دينارا.