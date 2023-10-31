عبدالعزيز الفضلي



قدم مدير إدارة الموارد البشرية بوزارة التربية سعود الجويسر استقالته من العمل بعد عطاء استمر لأكثر من 30 عاما. وفي هذا السياق، كشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء»، أن الجويسر تقدم باستقالته إلى وكيل الشؤون الإدارية، مشيرة إلى انه حدد موعدها اعتبارا من 31 ديسمبر المقبل.



وأوضحت المصادر ان الجويسر أيضا قدم إجازة اعتبارا من يوم الأحد المقبل وتستمر حتى موعد تنفيذ قرار استقالته.



من جانب آخر، دعا القطاع المالي بوزارة التربية الى عدم التأخير في إصدار القرارات المتعلقة بالحقوق المالية للموظفين وعدم تحميل الموظف صاحب الحقوق المالية تأخر الوزارة في إصدار قرار رفع مستواه الوظيفي.



وقال وكيل القطاع المالي في كتاب وجهه لوكيل الشؤون الإدارية بوزارة التربية انه «بناء على كتاب مدير مكتب جهاز المراقبين الماليين بالوزارة بشأن تأخر الوزارة في إصدار قرارات رفع المستوى الوظيفي لمدة أكثر من عام من تاريخ الاستحقاق ما يترتب عليه ضياع حق الموظف في المطالبة بالحقوق المالية المقررة له.