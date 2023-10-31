عبدالكريم العبدالله



أعلنت وزارة الصحة عن فتح باب تقديم تظلمات مكافآت الأعمال الممتازة لعام 2022 اعتبارا من يوم الأحد 5 نوفمبر حتى 18 نوفمبر.



وسيكون التقديم عبر موقع وزارة الصحة الإلكتروني. واعتمدت وزارة الصحة 6 شروط لصرف تظلمات «الأعمال الممتازة» وجاء في الشروط التي تنشرها «الأنباء» الآتي:



1 ـ ألا تقل خدمة الموظف المرشح للحصول على المكافأة عن سنة ميلادية تبدأ من 1 يناير 2022 حتى 31 ديسمبر 2022 في وزارة الصحة.



2 ـ ألا يكون الموظف وقعت عليه عقوبة تأديبية خلال عام 2022، فضلا عن أن لا يكون الموظف قد تجاوز مدة إجازاته المرضية خلال العام 2022 مدة 15 يوما عدا دخول المستشفى.



3 ـ أن تكون مدة المزاولة الفعلية لعمل الموظف خلال السنة الميلادية:



- 70% من عدد أيام النوبة للعاملين في هذا النظام كل حسب نظام النوبة الخاضع لها.



4 ـ 180 يوم عمل فعلي لباقي الفئات الأخرى.



5 ـ أن يكون الموظف معينا على درجة جدول المرتبات العامة.



6 ـ تحسب مدة المزاولة الفعلية بعد استبعاد مدة الانقطاع ـ الوقف عن العمل ـ التفرغ بكل أنواعه والبعثات والإجازات أيا كان نوعها أو مدتها ـ أيام العطل الرسمي والجمع والراحات عدا الإجازات المرضية خلال فترة الوقود في المستشفى فقط.