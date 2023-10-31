استقبل المستشار في الديوان الأميري الشيخ فيصل الحمود المبرمجة سندس الفارسي بمناسبة تصنيفها من قبل هيئة الأمم المتحدة ضمن أفضل المبرمجين على مستوى الوطن العربي وذلك لابتكارها خوارزميات تعمل بالذكاء الصناعي لمكافحة الجريمة والمخدرات وتأهلها لعرض مشروعها الكويتي للمنافسة في مؤتمر البرمجة من أجل النزاهة المقام في الدوحة، متمنيا لها التوفيق والسداد ومستقبلا زاهرا في المجال التكنولوجي.



من جهتها، أعربت الفارسي عن سعادتها وشكرها على ما لاقته من تقدير وتكريم وترحيب من قبل الشيخ فيصل الحمود بهذه المناسبة وكونه أول الداعمين لها.



على صعيد متصل، أكد الشيخ فيصل الحمود أن الكويت مليئة بالشباب الطموح وبالكوادر المتميزة والمبدعين، مشيرا إلى ضرورة الاهتمام بهم ودعمهم بجميع فئاتهم العمرية حيث إنهم ثروة اجتماعية وعلمية وفكرية وثقافية ولهم التقدير الكامل، فبهم ترتقي كويتنا لتكون في مصاف الدول المتقدمة دائما في مختلف المجالات.