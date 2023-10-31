رئيس الوزراء استقبل وزير المالية ورئيس وأعضاء مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر وتسلم التقرير السنوي الثامن للهيئة



استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، بقصر بيان صباح أمس، وزير المالية ورئيس مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر فهد الجارالله، ونائب رئيس مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر السيدة وفاء القطامي، ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ د.مشعل الجابر، وأعضاء مجلس الإدارة، حيث قدموا لسموه التقرير السنوي الثامن عن أعمال هيئة تشجيع الاستثمار المباشر عن السنة المالية 2022-2023.



كما استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة عادل الصرعاوي، حيث قدم لسموه تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج الفحص والمراجعة على الجهات المشمولة برقابته وحساباتها الختامية للسنة المالية 2022-2023.



من جانب آخر، بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيسة دروبادي مورمو رئيسة جمهورية الهند الصديقة، ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث اصطدام قطارين للركاب الذي وقع في ولاية اندرا براديش جنوبي الهند، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين، متمنيا سموه للمصابين الشفاء العاجل.



من جانبه، استقبل رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، في قصر بيان، وزير المالية ورئيس مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر فهد الجارالله، ونائب رئيس مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر السيدة وفاء القطامي، ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ د.مشعل الجابر، وأعضاء مجلس الإدارة، حيث سلموا سموه نسخة من التقرير السنوي الثامن لأعمال الهيئة عن السنة المالية 2022-2023.



حضر المقابلة وكيل ديوان رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد طلال الخالد، ومدير مكتب سمو رئيس مجلس الوزراء حمد العامر.



هذا، وبعث رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح ببرقية تعزية إلى الرئيسة دروبادي مورمو رئيسة جمهورية الهند الصديقة، ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث اصطدام قطارين للركاب الذي وقع في ولاية اندرا براديش جنوبي الهند.