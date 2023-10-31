شريف حمدي



عوضت بورصة الكويت جزءا كبيرا من خسائرها بنهاية إقفالات جلسة امس الإيجابية، حيث شهدت الجلسة إقبالا لافتا على الأسهم القيادية لاقتناص الفرص بعد تراجعها بشكل لافت مؤخرا على وقع ضغوط بيعية تتعرض لها هذه النوعية من الأسهم.



وحققت القيمة السوقية للبورصة مكاسب بنحو 592 مليون دينار تشكل 1.6% من الإجمالي الذي ارتفع لـ 38.249 مليار دينار لتستعيد بورصة الكويت مستوى الـ 38 مليار دينار بعد أن فقدته في جلسة افتتاح الأسبوع على وقع التوسع في العمليات البيعية للأسهم ذات القيم السعرية المرتفعة.



وتشهد البورصة تذبذبا لافتا في مجمل الأداء رغم توافر عدد من المقومات الإيجابية التي من المفترض أن تدفعها في الاتجاه الصاعد، أهمها إفصاحات الشركات والبنوك، حيث تعلن عن نمو لافت في الأرباح لفترة الأشهر الـ 9 الأولى من العام الحالي، فضلا عن ارتفاع أسعار النفط بالسوق العالمي وحفاظ سعر برميل النفط الكويتي على بقائه فوق مستوى 90 دولارا.



وتراجعت السيولة المتدفقة للسوق امس بنسبة 14%، إذ بلغ إجمالي قيمة التداول 45.2 مليون دينار تراجعا من 52.5 مليون دينار في جلسة الأحد، وكان لافتا أن أكثر الأسهم استقبالا للسيولة هي ذاتها التي شهدت تراجعات كبيرة أول من امس.



كما تراجعت كميات التداول بنسبة 21% بإجمالي أسهم متداولة 136 مليون سهم مقابل 172 مليون سهم أول من أمس، وجاء بصدارة الأسهم الأكثر تداولا «بيتك» بـ 27.6 مليون سهم. وعلى وقع عمليات الشراء ارتفعت أسهم 63 شركة امس، مقابل تراجع أسهم 36 شركة، واستقرت قيمة أسهم 13 شركة، فيما لم يجر التداول على أسهم 38 شركة.



وقاد السوق للارتفاع 7 قطاعات، تصدرها الاتصالات بنسبة 2.2%، تلاه قطاع الصناعية بـ 2.02%، وقطاع البنوك بـ 1.95% وهي أكثر القطاعات التي تراجعت في جلسة أول من أمس.



وأنهت البورصة جلسة امس الإيجابية على ارتفاع مؤشر السوق الأول بنسبة 2.07% بإضافة 142.6 نقطة ليصل المؤشر إلى 7047 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.19% بخسارته 10.3 نقاط ليصل إلى 5393 نقطة، وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 1.57% بإضافة 100 نقطة ليصل إلى 6462 نقطة.



تجدر الإشارة إلى أن بورصة الكويت تعرضت لخسائر حادة في جلسة يوم الأحد الماضي بلغت 840 مليون دينار.



«بيتك» يستحوذ على 41% من السيولة



استحوذ سهم «بيتك» على 41% من إجمالي سيولة البورصة أمس، إذ شهد السهم سيولة بقيمة 18.5 مليون دينار، تلاه سهم بنك الكويت الوطني بـ 3.4 ملايين دينار، وسهم شركة زين بـ 2.08 مليون دينار، ثم سهم شركة أجيليتي بقيمة 1.93 مليون دينار، ثم سهم «صناعات» بـ 1.9 مليون دينار.