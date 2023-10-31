وصلت الطائرة الكويتية الإغاثية السابعة من الجسر الجوي الكويتي إلى مطار العريش الدولي بمصر محملة بـ 40 طنا من المساعدات الإنسانية المتنوعة لإغاثة الأشقاء في قطاع غزة.



وقال نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر أنور الحساوي، في تصريح لـ «كونا» عقب وصول الطائرة، إن هذه الشحنة هي السابعة على التوالي المقدمة من الكويت إلى الأشقاء في قطاع غزة.



وأضاف أن الشحنة تضم مجموعة متنوعة من المستلزمات الطبية الصحية وأدوية وكراسي بالإضافة إلى سيارتي إسعاف مجهزتين بأحدث الأجهزة.



وأوضح أن هذه الشحنة من المساعدات الإنسانية الإغاثية المقدمة من أهالي الكويت لأشقائهم في قطاع غزة تأتي بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والدفاع والهلال الأحمر الكويتي ونظيريه المصري والفلسطيني.



وأكد أنه في الأيام الثلاثة المقبلة ستصل تباعا أربع طائرات مساعدات للأشقاء في غزة ضمن الجسر الجوي الإغاثي تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بمتابعة حثيثة من رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.



وأعرب الحساوي عن الشكر لوزارة الخارجية للمساعدة وتذليل العقبات ولوزارة الدفاع لتوفيرها الطائرات لنقل المساعدات العاجلة لمصلحة الأشقاء في غزة.



وذكر أن المساعدات الكويتية ستسلم لجمعية الهلال الأحمر المصري في مدينة العريش تمهيدا لنقلها للهلال الأحمر الفلسطيني عبر معبر رفح البري الى داخل غزة من أجل توزيعها على المستشفيات والمحتاجين.