احتفلت شركة الخطوط الجوية الكويتية بإطلاق رحلاتها التجارية المجدولة إلى مدينة برشلونة في المملكة الإسبانية، بواقع 3 رحلات بالأسبوع خلال أيام الاثنين والخميس والسبت.



وعلى هامش الاحتفالية، قال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الكويتية الكابتن أحمد الكريباني: يسعدنا الاحتفال بإطلاق أولى رحلات الخطوط الجوية الكويتية إلى مدينة برشلونة الإسبانية والتي تعد من أهم وجهات السفر في أوروبا، يأتي ذلك في إطار استراتيجية الشركة لتوسيع شبكة وجهاتها وتقديم خيارات أوسع لمسافرينا الكرام على مدار العام، موضحا أن الخطوط الجوية الكويتية رأت ان هذه الوجهة تحديدا لها طابع خاص في اختيارات عملائنا، الأمر الذي يلبي طموحاتهم بتوفير وجهة جديدة ضمن شبكة خطوطها الموزعة حول العالم.



وأضاف: إن اختيار «الكويتية» لوجهة برشلونة الإسبانية جاء بعد دراسة دقيقة وشاملة لمتطلبات السوق المحلي والعالمي، كما أن مدينة برشلونة تحتوي على العديد من المعالم السياحيــة والتاريخيــــة والثقافية والرياضية الغنية بالثقافات المتنوعة، علاوة على ذلك تميزها كوجهة مناسبة لقضاء العطلات على مدار العام وهي من أهم المدن السياحية والثقافية في أوروبا والتي تتضمن أفضل المناطق السياحية، والأندية الأفضل على مستوى العالم.



من جهته، قال السفير الإسباني لــدى الكويت ميغيل أغيلار: يسعدني أن أكون هذا الصباح في مبنى الخطوط الجوية الكويتية T4 مع أصدقائنا الكويتيين من الخطوط الجوية الكويتية لتدشين أول رحلة مباشرة إلى برشلونة، حيث تعد وجهة برشلونة ثاني وجهة في إسبانيا بعد تدشين الخطوط الجوية الكويتية رحلاتها إلى مدريد.



وأضاف: ومن وجهة نظري أن اختيار وجهة مدريد مبادرة ناجحة للغاية، سواء بالنسبة للشركة أو بالنسبة لتوطيد علاقاتنا الثنائية، والتي تشهد تقدما مطردا جنبا إلى جنب مع هذا الارتباط التاريخي المباشر بين البلدين الصديقين مؤكدا أن الرحلة إلى برشلونة التي تعد واحدة من أجمل الوجهات السياحية وأكثرها شعبية في أوروبا، ستفتح بلا شك الباب أمام المزيد من الاتصالات بين الشعبين، تقديري العميق اليوم لإدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية على رهانها الحقيقي من أجل إسبانيا، وأنا متأكد من أن ذلك سيكون إيجابيا للشركة ولصالح العلاقات بين البلدين.



وحضـر حفــل تدشين الوجهة الرئيس التنفيــذي لشركة الخطوط الجوية الكويتيـة الكابتــن أحمــد الكريبانـي ومديـــر دائـرة الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة والتسويق خالد البستان وسفير جمهورية إسبانيا لدى الكويت ميغيل مورو أغيـلار وعدد من المسؤولين.