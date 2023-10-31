يواصل بنك بوبيان مشاركته ودعمه للحملة التوعوية «لنكن على دراية» والتي أطلقها بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت للعام الثالث على التوالي بهدف نشر وتعزيز الثقافة المالية والمصرفية بين مختلف شرائح عملاء القطاع المصرفي، لاسيما خدماته المصرفية لعملائه من شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة.



وأكد البنك حرصه على توفير كافة التسهيلات للتعاملات المصرفية اليومية لعملائه من شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة وإتاحة كافة الإمكانات الممكنة لحصولهم على تلك الخدمات دون تحمل أي رسوم أو تكاليف إضافية.



كما يخصص بنك بوبيان 6 فروع مخصصة لخدمة العملاء ذوي الاحتياجات الخاصة في مناطق: العدان، الأحمدي، حطين، قرطبة، خيطان بجانب فرع القصر مجهزة بأحدث الخدمات والمعدات التي تسهل معاملاتهم المصرفية وتلبي احتياجاتهم اليومية، إلى جانب توفير مواقف سيارات ملائمة ومقاعد متحركة وغير ذلك من الوسائل اللازمة للعملاء من ذوي الاحتياجات الخاصة. وأشار إلى الخدمات التي يمكن أن يحصل عليها عميل هذه الشريحة عبر فروع بوبيان منها موظفون مدربون على لغة الإشارة للتواصل مع عملاء الاحتياجات الخاصة وأجهزة للسحب الآلي مع لوحة مفاتيح ونماذج خاصة بفتح الحساب وغيرها من العقود والمعاملات المالية مطبوعة بنظام Braille بالإضافة إلى سماعات للأذن لمساعدة العملاء المكفوفين على سحب الأموال بسهولة وأمان.



بالإضافة لذلك، فإن عملاء البنك من ذوي الاحتياجات الخاصة يمكنهم الاستفادة من الخدمات المصرفية من خلال تطبيق بوبيان عبر الهواتف الذكية والخدمة المصرفية عبر الإنترنت.



وأكد البيان حرص «بوبيان» المستمر تجاه أداء محاور مسؤوليته الاجتماعية تجاه جميع شرائح المجتمع، لاسيما شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك انطلاقا من مكانة البنك الرائدة في أداء مسؤوليته الاجتماعية والتي تعد ركيزة أساسية لتحقيق استراتيجيته تجاه الاستدامة.