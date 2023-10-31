أعلنت شركة الاتصالات الكويتية stc، عن قائمة الشراكات الاستراتيجية الجديدة المنضمين إلى برنامج مكافآت «قطاف»، بالإضافة إلى المزايا والمكافآت والعروض الترويجية الجديدة التي تمت اضافتها لتعزيز برنامج ولاء العملاء من خلال طرح خصومات حصرية وبرنامج الأميال الجوية وخدمات stc المتميزة وغيرها المزيد من العروض.



وخلال فعاليتها التي أقامتها stc بمناسبة الاحتفال بإضافة الشركاء الاستراتيجيين الجدد، تمت إزاحة الستار عن شركاء برنامج «قطاف» الجدد والتي شملت تطبيق طلبات Talabat، وكريم Careem، وتطبيق كوفي COFE App، وHouse of X، وVenue 56 وVinco وThe Museum وجراند سينما.



وأقيم حفل التوقيع في المقر الرئيسي لشركة stc بحضور عبدالعزيز الدويش مدير عام ادارة التسويق في stc، ممثلا للشركة في هذه الفعالية الى جانب فريق العمل الذي اشرف على الاتفاقيات مع الشركاء الاستراتيجيين الجدد، وبحضور ممثلين عن الفريق التنفيذي لشركاء برنامج «قطاف»، مسلطة الضوء على الالتزام المتبادل بتعزيز عروض برنامج مكافآت «قطاف» لعملاء stc.



ويتيح برنامج المكافآت «قطاف» لعملاء stc جمع النقاط القابلة للاستبدال بمجرد دفع فواتير الدفع الآجل أو استهلاك الرصيد الموجود على بطاقاتهم مسبقة الدفع، حيث سيحصل العملاء على نقطة واحدة مقابل كل دينار يتم انفاقه، حيث لن يقوم الشركاء الجدد بتنويع الخيارات المتاحة للأعضاء فحسب، بل يؤكدون أيضا على التزام stc بالتطوير المستمر وإثراء البرنامج ومشاركة العملاء اهتماماتهم.



والآن أصبح ممكنا لعملاء stc المسجلين في برنامج الولاء استبدال نقاطهم والاستفادة بمجموعة مختارة من المكافآت المقدمة من شركاء البرنامج والذي تعاونه فيه مع أفضل مزودي الخدمات والعلامات التجارية في مجال الموضة والمطاعم والفنادق وشركات الطيران والخدمات وغيرها ليشمل العديد من الخصومات الحصرية والعروض الخاصة والتجارب الفريدة المصممة خصيصا لتناسب تفضيلاتهم.



وتعليقا على برنامج «قطاف»، قال م.عامر عطوي الرئيس التنفيذي لقطاع مبيعات الأفراد في stc: أطلقنا برنامج مكافآت «قطاف» منذ عدة سنوات كجزء من نهجنا الذي يركز على مكافأة العملاء على اختيارهم stc كمشغل مفضل لهم، ويأتي هذا أيضا انسجاما مع هدفنا المستمر المتمثل في التركيز على تعزيز تجربة عملائنا من خلال توفير العروض والخدمات الحصرية التي تناسب احتياجاتهم ونمط حياتهم.



وأضاف: تماشيا مع موقعنا الريادي في السوق وكجزء من استراتيجيتنا لاثراء تجربة عملائنا فإن تواجد هؤلاء الشركاء الاستراتيجيين يعكس حرصنا على أن تكون هناك خدمات منوعة تلبي تنوع احتياجات ورغبات العميل. ومع استمرارنا في تعزيز نطاق برنامج «قطاف» وتنويعه، فمن الضروري أن نتعاون مع العلامات التجارية التي تلقى صدى طيبا لدى عملائنا وتتوافق مع قيمنا المؤسسية. وبينما نمضي قدما، يمكن للعملاء أن يتوقعوا المزيد من التعاون والمزايا المتنوعة بينما نواصل سعينا في جعل «قطاف» برنامج ولاء ذي قيمة مضافة إلى خيارات نمط الحياة لعملائنا الكرام.