في إطار دعمه للشباب، ومساعيه المتواصلة لاستقطاب أفضل المواهب والكفاءات من الكوادر الوطنية، اختتم بنك الخليج رعايته ومشاركته في النسخة الثانية لمعرض «وظيفتي»، الذي عقد تحت رعاية وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل المانع، على مدى 3 أيام في قاعة أرينا- مول 360.



وسلط ممثلو بنك الخليج خلال مشاركتهم في المعرض الضوء على طبيعة العمل المصرفي التي يجسدها البنك، وقدموا شرحا تفصيليا لزوار المعرض من الباحثين عن عمل حول طبيعة العمل المصرفي وفرص التطور الوظيفي التي يوفرها البنك للعاملين فيه.



ولاقى جناح البنك في المعرض إقبالا واسعا من الراغبين في التعرف بشكل تفصيلي عن إدارات البنك وبيئة العمل المصرفي، وتقديم طلبات توظيف في البنك، مدفوعين بالسمعة الطيبة التي يحظى بها «الخليج» كإحدى أبرز جهات التوظيف، التي تستقطب الكوادر الشبابية في الكويت.



وقالت مدير عام إدارة الموارد البشرية في بنك الخليج سلمى الحجاج: يحرص البنك على استقطاب المواهب الشبابية في مختلف المجالات، باعتبارهم الجيل القادر على مواكبة لغة العصر ومسايرة الابتكارات والتطـــور التكنولوجي المتسارع في القطاع المصرفي محليا وعالميا، وذلك انطلاقا من أن أهدافنا الرامية إلى ترسيخ مكانة بنك الخليج كبنك للمستقبل، وتطبيقا لاستراتيجية عام 2025، مشيرة إلى أن المشاركة في المعارض الوظيفية تعد فرصة حقيقية للشركات لاستقطاب المواهب والكفاءات الشبابية، وكذلك مساعدتهم على اتخاذ قرارات مصيرية تتعلق بمسارهم الوظيفي ومستقبلهم العملي.



وأكدت الحجاج حرص البنك على دعم رؤية الكويت، التي تستهدف في مقدمة مرتكزاتها زيادة التوظيف في القطاع الخاص وتنمية الشباب الكويتي، وتشجيعهم على النمو والتطور، وهو الأمر الذي تعكسه نسب النمو المتزايدة للعمالة الوطنية في بنك الخليج خلال السنوات الأخيرة، والتي وصلت إلى 78% في 2022.



وأضافت: «نؤمن في بنك الخليج بأن موظفينا هم أساس نجاحنا وسر تميزنا، ولهذا نعمل دائما على تحديث آليات وأنظمة عملنا، لتمكينهم من التفوق والارتقاء بمستوياتهم الوظيفية، ولنحافظ على مكانتنا كجهة توظيف مفضلة لدى الموظفين والباحثين عن عمل». وتابعت: نفتخر بأن يكون «الخليج» من البنوك الرائدة، التي تستثمر في رأس المال البشري بسخاء، لتعزيز كفاءات موظفيه، باعتبارهم المحور الرئيسي لتحقيق أهدافه الاستراتيجية، من خلال تزويدهم بأحدث الخبرات والمهارات اللازمة لمواكبة التطورات المصرفية الكبرى التي تمر بها الصناعة المصرفية.