

يواصل بنك الكويت الدولي (KIB) دعمه لحملة التوعية المالية «لنكن على دراية» ونشر الثقافة المصرفية بين أفراد المجتمع، وذلك انطلاقا من إدراكه لضرورة تبني ثقافة الادخار والاستثمار وحرصه على التعريف بسلسلة الخدمات والمنتجات المختلفة التي يوفرها لمساندتهم وتمكينهم من إدارة أموالهم.



وفي هذا الصدد، قال مدير أول من إدارة التسويق ووحدة الاتصال المؤسسي في KIB، فهد السرحان: نواصل سعينا الدؤوب إلى توعية العملاء بأهمية تعزيز مهارات ووسائل الادخار، وكيفية الاستفادة من المنتجات الاستثمارية والأدوات التي يوفرها البنك، بما يتيح لهم زيادة عائداتهم ومعدلات توفير أموالهم، إضافة إلى تحقيق مختلف أهدافهم مثل تعليم الأبناء أو الانطلاق في مشروع شخصي، أو الوصول إلى تقاعد أكثر راحة وأمانا. ولفت إلى أن المنتجات التي توفرها البنوك تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، الوديعة الاستثمارية، وهي إيداع العميل مبلغا من المال لدى البنك الذي يقوم باستثماره وتحقيق عوائد مجزية منه خلال فترات زمنية معينة، والصندوق الاستثماري الذي يعتبر أداة استثمار مشتركة في مجالات متنوعة، مثل الأسهم والصكوك وأسواق النقد وغيرها، إلى جانب حسابات التوفير التي تختلف عن الوديعة الاستثمارية من حيث إمكانية السحب منها والإيداع فيها في أي وقت.



وأضاف أن حساب «الدروازة» في KIB من أحدث حسابات التوفير التي تتضمن سحوبات دورية والتي أطلقها البنك ضمن باقة منتجاته المصرفية المصممة للعملاء الأفراد، وهو حساب مبني على أساس الوكالة بالاستثمار، ويعتبر الأقوى من نوعه والأفضل بين أدوات التوفير الاستثمارية من حيث العائد السنوي المتوقع بنسبة تصل لغاية 2% كل شهر.