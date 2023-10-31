أكدت أوكرانيا أنها ليس لها علاقة بالاضطرابات المناهضة لإسرائيل في جمهورية داغستان ذات الأغلبية المسلمة في روسيا، رافضة اتهامات لموسكو متعلقة بهذه المسألة ووصفها بأنها لا أساس لها من الصحة.



وقال ميخايلو بودولياك مستشار الرئيس الأوكراني لوكالة رويترز في بيان أمس «بالطبع لا علاقة لأوكرانيا بأحدث موجة واسعة النطاق من مشاعر رهاب الأجانب على أراضي روسيا الاتحادية».



جاء ذلك ردا على تصريح المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأن اقتحام مطار محج قلعة في داغستان أمس الأول من قبل حشد مناهض لإسرائيل كان نتيجة «استفزاز مدبر من خارج روسيا لعبت فيه أوكرانيا دورا مباشرا ورئيسيا».



وقال المتحدث باسم «الكرملين» ديمتري بيسكوف للصحافيين، إن «الأحداث التي وقعت في مطار محج قلعة هي إلى حد كبير نتيجة للتدخل الخارجي». واقتحم المحتجون محطة الركاب في المطار بينما كان بعضهم يلوح بأعلام فلسطينية أو يهتف «الله أكبر»، ووصلوا إلى مدرج المطار واجتازوا الحواجز بهدف تفتيش السيارات المغادرة بحثا عن مسافرين إسرائيليين، وفق مقاطع فيديو بثت عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الروسية.



من جهته، قال رئيس جمهورية داغستان سيرغي ميليكوف من دون تقديم أدلة، إن هذه الاضطرابات نظمت انطلاقا من أوكرانيا.



وأوضح في تصريحات أوردتها وكالة «ريا نوفوستي» الروسية للأنباء، أن «مدبري هذا التحرك بطبيعة الحال هم أعداؤنا الذين نظموا هذه التحركات من أراضي أوكرانيا».



وذكرت وزارة الداخلية الروسية في بيان، أنه تم «تحديد هوية أكثر من 150 مشاركا نشطا في الاضطرابات، وأوقف ستون منهم»، موضحا أن اثنين من عناصر الشرطة الجرحى أدخلا المستشفى.



على صعيد الحرب في أوكرانيا، قالت وزارة الدفاع الروسية، إن أنظمة الدفاع الجوي دمرت ثمانية صواريخ كروز من طراز (ستورم شادو) أطلقتها أوكرانيا على أهداف في شبه جزيرة القرم.



في المقابل، قال أوليه كيبر حاكم منطقة أوديسا جنوب أوكرانيا إن شخصين على الأقل أصيبا وتعرضت بنايات لأضرار في هجوم صاروخي روسي على ساحة لإصلاح وبناء السفن.



وأضاف على تطبيق تليغرام «تسبب الهجوم في حريق أخمده سريعا رجال الإنقاذ. ولحقت أضرار بالمبنى الإداري والمعدات».