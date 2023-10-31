تعرضت مواقع عدة في شرق سورية وجنوبها الى القصف، فيما يعتبر من ارتدادات الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة وسط مخاوف من تحولها الى صراع إقليمي أكبر.



وأعلن الجيش الإسرائيلي أمس أنه قصف أهدافا عدة في سورية ردا على إطلاق صواريخ. وقال في منشور على موقع إكس: «هاجمت طائرة مقاتلة تابعة للجيش الإسرائيلي منصات انطلقت منها عمليات الإطلاق الصاروخية من الأراضي السورية».



وأضاف ان الطائرة الإسرائيلية «قصفت منشأة عسكرية في الأراضي السورية». ولم يقدم الجيش مزيدا من التفاصيل. لكن بحسب هيئة الإذاعة العامة الإسرائيلية «كان نيوز»، استهدفت الغارات مواقع في منطقة درعا في جنوب سورية مرتبطة بحلفاء لإيران.



من جانبه، قال مصدر عسكري وفق بيان عن وزارة الدفاع السورية نقله الإعلام الرسمي: «نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا موقعين لقواتنا المسلحة في ريف درعا، ما أدى لوقوع بعض الخسائر المادية».



وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن الضربات الجوية استهدفت مواقع عسكرية، منها «موقع كتيبة مدفعية قرب مدينة نوى بريف درعا».



وعلى الطرف الشرقي من البلاد، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن «طائرات مجهولة استهدفت بصواريخ شديدة الانفجار، شاحنات ضمن الأراضي السورية» فجر امس بعد أن دخلت من الحدود العراقية إلى ريف دير الزور عبر معبر القائم-البوكمال.



وأسفر الاستهداف عن تدمير 3 شاحنات بعد دخولها عشرات الأمتار من معبر البوكمال.



وقالت صفحات إخبارية سورية، إن الطائرات التي نفذت الهجوم يعتقد انها أميركية واستهدفت رتلا عسكريا ومواقع للميليشيات الإيرانية في محيط مدينة البوكمال شرقي دير الزور.



وذكرت شبكة «نهر مديا» المحلية أن الغارات الجوية استهدفت معبر القائم الحدودي قرب مدينة البوكمال، كما استهدفت البوابة العسكرية التابعة للميليشيات الإيرانية، ما أدى إلى تدمير شاحنتين كانتا محملتين بالأسلحة.