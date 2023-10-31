

هل هناك خطر صحي جراء تناول اللحوم غير المطبوخة جيداً؟



حذر علماء من أن اللحوم غير المطهية جيدا قد تكون مسؤولة عن مئات الآلاف من التهابات المسالك البولية كل عام. وأظهرت الدراسات السابقة أن الإشريكية القولونية (E Coli) تسبب ما يصل إلى 90% من جميع التهابات المسالك البولية، لكن الباحثين وجدوا أن ما يقرب من 8% مشتق من سلالات E Coli الكامنة في اللحوم النيئة مثل الدجاج والديك الرومي.



ويمكن أن تعيش هذه البكتيريا في الأمعاء قبل أن ينتهي بها الأمر في المسالك البولية، ما يسبب أعراضا مؤلمة مثل الألم في جانبيك أو ظهرك والرعشة والقشعريرة. وتم اختيار اللحوم لأنه تم التعرف عليها على الأرجح على أنها تحمل البكتيريا القولونية التي تسبب عدوى المسالك البولية. وقال الباحثون في مجلة One Health، إن ما يقرب من 8% من عزلات E Coli السريرية في مجتمعنا يبدو أنها سلالات حيوانية المنشأ منقولة بالغذاء.



وأضاف الباحثون: «إن التعرف الدقيق على السلالات المتورطة في التداعيات الأخيرة من الحيوان إلى الإنسان أمر بالغ الأهمية لتطوير استراتيجيات التدخل المستهدفة في مجموعات الحيوانات الغذائية». وأضاف لانس برايس، أستاذ الصحة البيئية: «على المستوى الفردي، أود أن أقول إن أي شخص معرض بالفعل للإصابة بعدوى المسالك البولية يجب أن يتوخى الحذر عند التعامل مع اللحوم النيئة، وخاصة الدواجن. إذا تعامل الناس مع منتجات اللحوم النيئة ولم يغسلوا بشكل كاف - وهو ما قد يكون صعبا - فيمكن إدخال الإشريكية القولونية».



وأضاف: «تقدم دراستنا أدلة دامغة على أن السلالات الخطرة تشق طريقها من الحيوانات الغذائية إلى البشر من خلال الإمدادات الغذائية وتجعل الناس يمرضون». ومع ذلك، أقر العلماء أيضا بالعديد من قيود الدراسة بما في ذلك الاعتماد على مكان واحد. وقالوا «لذلك فإن قابلية تعميم النتائج غير معروفة».



المصدر: «ديلي ميل»